Akwasi reageert op aangiftes: ‘Fijner om over mij te hebben, dan over racisme’

Akwasi heeft vanmiddag in een kort bericht gereageerd op de ophef naar aanleiding van zijn veelbesproken speech op de Dam. ‘Ik weet dat het veel fijner is om het over mij te hebben dan over racisme. De hamvraag is echter, wat nu?’ schrijft hij.

Akwasi had het vorige week maandag in zijn toespraak bij het Black Lives Matter-protest op de Dam onder meer over ‘fuck the police’ en over ‘motherfucking Zwarte Piet die straks weer naar zijn hoerenmoeder gaat’. Ook zei hij: ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht.”



De rapper ontving naar aanleiding van die toespraak meerdere dreigementen via sociale media. Ook is er aangifte tegen hem gedaan. Hoewel Akwasi in zijn tweet niet inhoudelijk op de kritiek ingaat, wil hij nog een keer duidelijk maken dat mensen ‘het doel’ voorbij gaan. Zo suggereert hij dat mensen het ‘veel fijner vinden’ om over hem te praten, dan racisme te erkennen. ‘De hamvraag is echter, wat nu?’ vraagt hij zijn ruim 10.200 volgers op Twitter.

Onderzoek

Gisteren liet het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam weten de strafbaarheid van de door Akwasi gedane uitspraken tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam te gaan onderzoeken.



Over de aangiftes zelf wil Akwasi niet veel zeggen, daarvoor verwees hij naar zijn management. Wel stelde hij gisteren tegenover deze site: ,,Het is een beetje gekke situatie. Mijn speech mag zich niet beperken tot wat er nu in de media komt, want ik heb veel meer gezegd dan waar mensen nu over vallen. Ik wil mensen vragen de hele speech te bekijken.”



Zijn manager reageerde: ,,We weten dat die aangiftes gebeuren. Daar zijn we van op de hoogte. Volgens onze juridisch adviseur hebben we niks strafbaars gedaan. Maar we wachten rustig af wat het Nederlands recht hierover te zeggen heeft. Wij blijven onze boodschap verkondigen. Wij laten ons niet afleiden.”