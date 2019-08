Al achttien jaar klinkt haar instrument in miljoenen huiskamers

Het zijn melodieën waarbij een naam en een gezicht ontbreken, maar muziek voor film, tv-series en reclame klinkt dagelijks in miljoenen huiskamers. Het Noord Nederlands Orkest brengt in het Amsterdamse Concertgebouw een ode deze onbekende bekende muziek. Hermine Deurloo (53) de mondharmonicaspeelster, die (inter)nationaal als een van de besten in haar (newjazz)genre geldt, is een van de gasten.



Haar spel klinkt al achttien jaar in de reclame van Unox rookworst, waarbij ze de typisch Hollandse winterse gezelligheid muzikaal omlijst met een even pakkende als sfeervolle mondharmonicasolo. ,,Ik had niet verwacht dat de reclame zo lang zou meegaan’’, zegt ze. ,,De omlooptijd van spotjes op tv en radio is toch vaak kort. Het is klaarblijkelijk een schot in de roos.’’



Natuurlijk speelt ze de tune in het Concertgebouw, maar Deurloo wekt ook de muziek uit Baantjer, de speelfilm Turks Fruit en de vermaarde Man with the harmonica uit de klassieker Once upon a time in the west tot leven. Ze heeft trouwens iets met filmmuziek: zo is ze te horen in Erik of het kleine insectenboek, Pluk van de Petteflet en de Amerikaanse film Strangely in love. En in De wilde stad, een natuurfilm over Amsterdam, waar ze het thema van de kat van mondharmonicaspel voorzag.