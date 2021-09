Al ging het programma van Rob en Matthijs over heggenscharen, dan zou ik nog kijken

Het had wat mij betreft ook over heggenscharen kunnen gaan. Of over waterkokers. Daar heb ik net zoveel mee als met Parijs en het Franse lied. Maar CHANSONS! bewees vanavond weer eens het gelijk van wat ik sinds die ene Zomergastenaflevering De Wet van Hans Klok noem: als iemand met onverholen passie over een onderwerp praat, levert het altijd boeiende tv op, wat het onderwerp ook is.