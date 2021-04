Al l You Need is Love: laatste wens zieke Rita komt uit, hele gezin nog één keer samen

Met de ontroerende woorden uit de mail in zijn achterhoofd ging Robert ten Brink in de aflevering van vanavond eerst in Hengelo langs bij Esther. Zij en haar zus Judith vertelden daar met dikke keel en dito tranen hoe ze zelf van alles hadden geprobeerd om hun broer Mark naar Nederland te halen. ,,Het is mama’s laatste wens”, vertelde Esther aan Robert. ,,Ze heeft haar goede en slechte dagen, maar ze gaat hard achteruit. Ze kan steeds minder. Ze is een doener, maar als ze iets heeft gedaan is ze de uren erna zo benauwd, dat is niet fijn.” De zussen proberen zo goed als het gaat hun ouders te helpen en vooral dingen te regelen voor hun vader. ,,Dat is liefde, zegt ze dan”, aldus een hevig geëmotioneerde Esther.

Mark zelf had ook niet durven dromen dat dit zou gaan lukken, zo liet hij Robert eerder per videoverbinding weten. ,,Je hebt vanwege corona speciaal toestemming nodig van de regering om het land te mogen verlaten, en de vraag is of je dan weer terug kunt.” Mark kon zijn geluk dan ook niet op toen Robert hem vertelde dat All You Need is Love er wel in was geslaagd. Niets stond een reis naar Nederland meer in de weg. ,,Dit is geweldig”, reageerde Mark beduusd ,,Zo lang zal mijn moeder niet meer hebben. Dan voelt Australië nog verder weg. Het zal heel moeilijk worden, maar dit is het laatste dat we persoonlijk kunnen doen.”