Al Pacino in eerste door Johnny Depp geregisseerde film sinds '97

Johnny Depp gaat voor het eerst sinds 1997 weer een film regisseren en maakte woensdag de cast daarvan bekend. Onder anderen Al Pacino, Riccardo Scamarcio en Pierre Niney spelen mee in de biopic over de Italiaanse kunstenaar Amedeo Modigliani, meldt entertainmentwebsite Deadline .

De film is gebaseerd op een toneelstuk van Dennis McIntyre en gaat over de beroemde schilder en beeldhouwer Modigliani (1884-1920) tijdens zijn tijd in Parijs in 1916. De kunstenaar is op dat moment eigenlijk klaar met zijn artistieke carrière, maar wordt door collega-artiesten op andere gedachten gebracht.

Depp regisseerde zijn eerste speelfilm in 1997. In The Brave was hij samen met Marlon Brando te zien. De Pirates of the Caribbean-acteur regisseerde ook diverse muziekvideo’s voor zijn ex-vrouw Vanessa Paradis.

Komende week gaat Jeanne du Barry in première op het filmfestival van Cannes. Depp speelt in de film de rol van de Franse koning Lodewijk XV. Dit is de comeback van Depp als acteur op het witte doek nadat hij de afgelopen jaren zijn tijd voornamelijk doorbracht in de rechtbank in onder meer de smaadzaak tegen zijn ex Amber Heard.

