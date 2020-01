Alain Clark voelt zich vrijer door nieuwe album Sunday Afternoon: ‘Niets forceren’

Alain Clark komt vrijdag met een gloednieuw album: Sunday Afternoon . De release van de plaat viert de singer-songwriter met een clubtour, waarvoor hij op zes zondagmiddagen speelt in onder meer de Melkweg in Amsterdam, Hedon in Zwolle en TivoliVredenburg in Utrecht.

,,Het album Sunday Afternoon is ontstaan in de echo van mijn vorige album Bad Therapy, dat nam ik op in de Verenigde Staten", vertelt Alain Clark aan BuzzE. ,,Werken met muzikanten en schrijvers was een verrijkende ervaring, maar ook zwaar. Ik moest concessies doen en in het tempo werken van andere mensen. Eenmaal thuis schreef ik een liedje op de bank met mijn gitaar en ontdekte ik weer de flow. Even niemand om me heen en uiten van wat ik voel. Zo wil ik muziek maken, daar lag de basis voor Sunday Afternoon. Ik hoefde niets te forceren."

,,In Los Angeles had ik al producer Justin Stanley ontmoet, waar ik muzikaal een toffe klik mee had. Ik heb hem benaderd en wat nummers opgestuurd met de vraag of hij mijn nieuwe album wilde produceren. Het hele album is opgenomen met een band in de studio in Los Angeles, met fantastische muzikanten.", aldus Clark. ,,Justin Stanley is de man van Nikka Costa, de zangeres die te horen is op een van de albumnummers Baby I Got Your Back.

Diepgang

Alain Clark is trots op de muzikanten die aan zijn nieuwe studioalbum meewerkten. ,,Het zijn gasten die te gek kunnen spelen en die ook allemaal een persoonlijkheid hebben die doorkomt in de muziek. Neem nou de super getalenteerde pianist. Je voelt de diepgang in zijn gekleurde akkoorden. De muzikanten voelden heel goed aan waar ze moesten spelen en waar stilte heel belangrijk was.”

Bezoekers van Alains solo theatershow maakten al kennis met een groot aantal liedjes van het album. Bovendien heeft Alain voorafgaande aan de release van het album al bijna de helft van de twaalf nummers op Spotify uitgebracht. ,,De liedjes gaan leven als je ze live speelt, dan klinken ze nog oprechter. De theaterbezoekers hebben veel van mijn nieuwe liedjes voor het eerst live gehoord. Ik hoop dat het album straks bij hen thuis door de speakers zal klinken."

Thuisconcert

Het album Sunday Afternoon maakte Alain Clark zelfverzekerder. ,,Ik heb veel minder het gevoel dat ik iets moet forceren. Ik sta er rustiger in dan bij voorgaande releases. Ik ben heel blij dat dit album er is en dat helpt me ook bij live-optredens. Ik weet nu dat ik met zulke verhalende liedjes, puur met een gitaar, een groot deel van een concert van anderhalf uur kan dragen. Dat voelt bevrijdend. Ik voel me heel erg thuis in deze positie.”