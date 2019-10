Alanis Morissette worstelt voor derde keer met postnatale depressie

Alanis Morissette is altijd erg open geweest over haar worsteling met postnatale depressie. Die had ze al bij de geboorte van haar eerste twee kinderen, maar ook nu haar derde kind, Winter Mercy, in augustus geboren werd, heeft ze er last van. ,,Ik was niet zeker of ik dit keer last zou hebben van postnatale depressie en angsten. Of, zoals ik het noem: postnatale activiteit of postnatale loopgraven die doordrenkt zijn met teer.” Ze vervolgt: ,,Deze gebeurtenis heeft zoveel weerhaakjes. Hormonen. Slaapgebrek. Mistigheid. Fysieke pijn. Isolatie. Angst. Herstellen van de geboorte, en deze nieuwe baby-engel samenvoegen met de oudere baby-engelen. Het huwelijk. Verschillende triggers van posttraumatische stressstoornis. Overstimulatie. Dit lichaam.”