Albert Verlinde: Ik ben langer aangebleven vanwege corona

Na zes jaar als baas van Stage Entertainment Nederland had Albert Verlinde al plannen voor zijn vrije tijd. Hij wilde gaan wandelen door Schotland om eens goed na te denken over zijn toekomst. In april wordt Verlinde 60 en naast zijn vertrek bij het entertainmentbedrijf loopt ook zijn contract bij SBS 6 in mei af.



Maar er is corona, dus dat zit er even niet in. Toch stopt hij in november. ,,Het is een luxe dat ik kan stoppen en in rust kan gaan nadenken. Daar ben ik me goed van bewust. Ik neem ook die luxe”, zegt hij.



Er zijn ook vraagtekens bij zijn vertrek, juist in tijden van corona. De sector heeft het zwaar en Verlinde wierp zich op televisie regelmatig op als woordvoerder van de theatermakers. ,,Ik snap dat. Sterker nog: ik zou hetzelfde denken. Maar ik voel mij verantwoordelijk. Dat weet het personeel.”