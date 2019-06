Albert Verlinde: Martine Bijl, dat is kwaliteit en smaak

Martine Bijl vertaalde maar liefst twaalf musicals, waaronder behalve The Lion King onder Aïda, The Beauty and the Beast en Billy Elliot. Maar vertalen was slechts één facet. ,, Ik denk dat mensen zich nu pas realiseren wie zij was, wat ze gedaan heeft en wat ze allemaal kon. Ik heb nu een aantal interviews gegeven en eigenlijk borrelt er steeds meer op van wat ze allemaal nog meer heeft gedaan. Presenteren, schrijven, zingen, vertalen, acteren, typetjes doen, cabaretshows. Niemand was zo veelzijdig als Martine Bijl.”



Verlinde is geschrokken van het toch onverwachte overlijden. ,,Ze kon niet meer wat ze eerder kon, maar toch kwam het onverwacht. Ik ben er echt ontdaan van. Als je keek naar Martine Bijl, zag je een vrouw die de eeuwig jeugd leek te hebben. Ze had zo’n jeugdige uitstraling.”



Bedreven was Martine Bijl in het vertalen van de musicalteksten. ,,Ze ging nooit voor minder dan het beste. Bij het vertalen werkt het zo dat een Nederlandse versie weer terugvertaald wordt naar het Engels om te zien of de essentie intact is gebleven. Bij Martine was dat meteen in de roos. Niets hoefde aangepast te worden. Als Martine aan de slag ging, wisten de Amerikanen: dan was het goed. Altijd. Alles klopte. Haar unieke taalgevoel, gecombineerd met haar cabaretachtergrond en acteerwerk maakten haar uniek. Ze beheerste alle facetten van het vak.”