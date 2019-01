Albert Verlinde start crowdfunding voor deelnemer Per Seconde Wijzer

In de finale van Per Seconde Wijzer kreeg kandidaat Jeroen Meerwijk in de categorie sport een vraag over artiesten die optraden in de finale van de Super Bowl. Daardoor verloor hij de finale en liep hij 7550 euro mis. Op sociale media maakten veel kijkers zich boos over dit ‘bedrog’. Zij spraken massaal van een ‘rotstreek’.



Ook Albert Verlinde vindt dat BNNVARA niet goed heeft gehandeld. ,,Presentator Erik Dijkstra zag die jongen doodgaan. Hij was vroeger een brutale jakhals, maar is nu quizmaster. Hij had na afloop best naar het team kunnen overleggen, want dit voelt niet goed. Het is echt onzin om een vraag over artiesten te stellen in een categorie over sport.”



Reden voor Versteegh en Verlinde om kijkers op te roepen te doneren. ,,Wij gunnen hem alsnog deze prachtige hoofdprijs”, staat op de website van 6 Inside.