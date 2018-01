Album zanger Koreaanse boyband postuum uitgebracht

Het album Poet | Artist is vernoemd naar een tatoeage in de nek van de zanger, die bekend werd als leadzanger van de succesvolle Koreaanse boyband SHINee. Lang was onduidelijk of het album überhaupt wel uitgebracht zou worden door S.M. Entertainment, de platenmaatschappij waarbij SHINee is aangesloten. S.M. maakte afgelopen vrijdag een eind aan alle onzekerheid. ,,We hopen dat de gedachten van Jong-hyun, die meer van muziek hield dan van wie dan ook en trachtte te communiceren via zijn muziek, aan de fans zullen worden overgebracht'', zei het bedrijf in een bericht op Twitter. Alle opbrengsten van het album gaan naar de moeder van Kim. Een gedeelte daarvan gaat naar een goed doel.