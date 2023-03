Alex Klaasen en Edwin Jonker ook te zien in Jesus Christ Superstar

Freek Bartels is Judas in Jesus Christ Superstar: ‘Rafelige karakters zijn het leukst om te spelen’

Klaasen: ,,Ik vind dit het beste werk van hem en Jesus Christ Superstar staat echt in mijn persoonlijke top-5 van musicals. Thuis in katholiek Brabant draaiden mijn ouders vroeger louter klassieke muziek en opera, op één uitzondering na: met Jesus Christ Superstar kwam de popmuziek in huis. Mede daarom heeft het enorme indruk op mij gemaakt. Dit is ook een heerlijke rol voor me, de gekke koning, tussen alle personages toch een vreemde eend in de bijt. Dat ligt mij wel, denk ik.’’