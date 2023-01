Alex Klaasen gaat weer theater in met solovoorstelling No ponies

Alex Klaasen gaat volgend seizoen weer het theater in met een solovoorstelling. No ponies , zoals de show heet, is het eerste grote soloprogramma van Klaasen sinds zijn solodebuut Eindelijk alleen in 2009. Deze voorstelling werd bekroond met de Neerlands Hoop, de prijs voor het meest veelbelovende cabarettalent van dat seizoen.

No ponies is van september 2023 tot en met januari 2024 door het hele land te zien. De show gaat op 8 oktober in première in DeLaMar in Amsterdam. De kaartverkoop van de voorstellingen in dat theater gaan vandaag van start. De rest van de tournee volgt snel, aldus More Theater Productions.

Klaasen was de afgelopen jaren de spil van drie grote theaterrevues met andere acteurs: Showponies, Showponies II en Snowponies. Net als in deze voorstellingen zal ook in No ponies ‘een bonte stoet aan kleurrijke types de revue passeren’. ‘Na het succes van de voorgaande revues is Alex weer alleen. Gewoon, omdat hij daar behoefte aan heeft. Even niet dat gehinnik om hem heen, even niet constant dat paradepaardje moeten uithangen. Nee, gewoon even tijd voor hemzelf. Momentje voor Alex. Even reflecteren.’

De cabaretier stelt in de aankondiging ‘juist in een tijd waarin we geacht worden precies te weten wat we vinden en haast gedwongen worden overal onze mening over klaar te hebben’ in retraite te gaan. Omdat het ook heel lekker kan zijn om het soms even niet te weten, aldus Klaasen.

Voor Showponies II won hij de Poelifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende theaterprogramma van het jaar. Voor het nummer Gewoon opnieuw uit deze show won hij de Annie M.G. Schmidt-prijs, voor het meest indrukwekkende theaterlied van het seizoen.

