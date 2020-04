Alex Klaasen wint Annie M.G. Schmidtprijs voor ‘lied dat hoopt biedt’

Volgens de jury gaat de prijs naar een lied waarvan de tekst ‘iets van hoop biedt’. ,,Muzikaal op hoog peil, een fraaie doorgecomponeerde melodie; de uitvoerende is sowieso de beste zanger van allemaal", zegt voorzitter Jacques Klöters.



Klaasen (die vorig jaar ook al genomineerd was met het lied Waarom mensen zingen uit Showponies I), schrijver Jurrian van Dongen en componist Peter van de Witte krijgen een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen. Daar hoort ook een geldbedrag van 3500 euro bij.



Andere genomineerden waren dit jaar Arjen Lubach met Beter in Bed, Brigitte Kaandorp met Het is gebeurd, Kiki Schippers met Dorp, Mike Boddé met Ik dacht dat jij het was en Yvonne van den Eerenbeemt met La Fin. ,,Ik zag dit totaal niet aankomen”, reageert Alex. ,,Ik denk dat dit een van de meest pittige concurrentie is geweest in de afgelopen jaren. Het zijn echt prachtige nummers. Ik heb ze, zonder daar heel erg over te slijmen, allemaal echt grijsgedraaid.”