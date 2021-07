Ali B. ontkent strijd met Anouk: ‘Wij hebben een bijzondere band’

Filmrecensie Sixth Sen­se-regisseur Shyamalan lelijk onderuit met onbedoeld hilarische horrorflop

22 juli Halverwege Old van regisseur en scenarist M. Night Shyamalan, die na een droomstart met het bejubelde The Sixth Sense via films als Signs, Lady in the Water en The Happening steeds verder weggleed in het moeras van de pulpcinema, zit een hilarische scène. Op het mysterieuze eiland waar een groep bezoekers schrikbarend snel mentaal én fysiek oud lijkt te worden, ziet moeder Prisca (actrice Vicky Krieps) in plaats van haar schattige dochtertje van 11 ineens een boom van een tienermeid voor zich. Turend naar haar plotseling volwassen lijf: ‘Trek anders even een bikini van mij aan...’