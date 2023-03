Ali B ook vervolgd voor seksueel ontoelaatbaar gedrag bij Ellen ten Damme, al deed zij geen aangifte

Ellen ten Damme zelf en haar management willen er geen reactie op geven. Maar duidelijk is wel dat de 55-jarige zangeres gemengde gevoelens heeft bij de situatie. Aan de ene kant ondersteunt ze de zaak tegen Ali, aan de andere kant zit ze niet te wachten op de publiciteit rond de rechtszaak, waarvoor nog geen datum is. Mede omdat daar tot in detail de onaangename ervaring zal worden besproken die zij had met Ali B in 2014.

Ten Damme werd enkele weken geleden wel op de hoogte gebracht van het besluit van het Openbaar Ministerie. Gisteren maakte justitie bekend Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen te vervolgen in het kader van de zedenzaak rond talentenjacht The Voice of Holland.

‘Ik heb er niks aan’

De zangeres maakte vorig jaar april melding bij de politie van de nare ervaring die ze had met Ali B. Ze deed welbewust geen aangifte, maar wilde de slachtoffers die dat wel hadden gedaan een hart onder de riem steken, zo verklaarde ze. ,,Ik zelf heb er helemaal niks aan om dat te doen. Maar in het kader van het algemeen belang, denk ik wel dat ik iets moet doen.”

Quote

Hoewel er dus geen aangifte ligt, besloot het Openbaar Ministerie toch de melding mee te nemen in het onderzoek en Ali B daar nu ook voor te vervolgen. Het zou gaan om verkrachting, al houdt justitie het op ‘een zedenfeit’.

‘Hij spoort voor geen meter’

Ten Damme vertelde vorig jaar april dat het ging om een incident uit 2014. Het gebeurde rond de opnames van Ali B en de Muziekkaravaan. Ze praatte er voor het eerst over in een tv-uitzending van De Geknipte Gast, overigens zonder de naam van Ali B te noemen. Later noemde ze hem in een podcast met Sietse Huisman wel. ,,Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over”, zei ze.

Wat er precies is gebeurd, zegt Ten Damme niet, maar volgens haar was ze na het voorval wel in de war. Weken was ze bezig met wat ze ermee moest doen. Ze was kwaad, vooral omdat Ali B erna deed alsof zijn neus bloedde en alsof het heel normaal was.

Opnames gaan door

Nadat het verhaal van Ten Damme naar buiten kwam, reageerde Ali B zelf ook uitgebreid op de beschuldigingen. Volgens hem is er niets van waar en ‘wordt iets wat een vrolijke, onschuldige flirt was nu lelijk gemaakt en verdraaid.’ Volgens B heeft hij met Ten Damme ‘wat geflirt en gezoend, zoals ze dat eerder ook al eens deden, vrijwillig en als twee volwassen mensen.’ ,,Als ze mij zo’n lul vindt, waarom vraagt ze mij in 2018 dan persoonlijk om naar haar show in Carré te komen, en waarom nodig ze mij in 2020 uit in haar kleedkamer in Apeldoorn waar we vervolgens een uur lang met elkaar lachen, knuffelen en goede gesprekken hebben? Ik snap er echt niks van.”

In het kamp van Ali B houdt men ook de kaken op elkaar over de zaak Ellen ten Damme. De dag na de genoemde ‘nare ervaring’ gingen de opnames van het programma destijds gewoon door.

Ali B zei dinsdag na het besluit van het OM om hem te vervolgen, dat er met de slachtoffers een mediationtraject is ingezet. Daar zou ook Ellen ten Damme bij betrokken zijn, al heeft er voor zover bekend nog geen gesprek tussen beiden plaatsgevonden.

Volledig scherm Ellen ten Damme. © Brunopress