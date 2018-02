Ali B showt losse heupen en Geraldine hangt 'lekker' in een paal

Ze voelde zich even uit het veld geslagen, maar Sonja Silva is weer helemaal back on track. Ondanks een heftig begin van 2018, waaronder een miskraam, is ze weer vastberaden om positief tegen het leven aan te kijken. ,,Wees dankbaar!", is daarom haar nieuwe motto.

Geraldine Kemper brengt haar weekend door in Barcelona. De presentatrice is hoogstwaarschijnlijk wat tipsy van de Spaanse sangria, want ze is op beeld vastgelegd terwijl ze met een brede glimlach op haar gezicht in een paal hangt. ,,Lekker hangen!", schrijft ze bij het kiekje.

Lekker hangen in de paal 💃🙈🙃 #barcelona #weekendjeweg #blosjesvandesangria @denhamthejeanmaker 👕👖 Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 2 Feb 2018 om 8:34 PST

De tweede liveshow van The Voice of Holland gaat zo beginnen en Ali B is al helemaal in de stemming. Collega Anouk deelt een videootje waarin de rapper soepeltjes danst op het nummer September van Earth, Wind and Fire. ,,We gaan ervoor!", schrijft Anouk er enthousiast bij.

Yes!! #wegaanervoor #tvoh @alibspec 😄 Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 2 Feb 2018 om 11:30 PST

Ahh! Kleine André Hazes is verrukt als hij een wel heel bekend gezicht op tv ziet. Zijn eigen vader, in beeld bij RTL Boulevard. Moeder Monique filmt het aandoenlijke tafereel, en ziet hoe haar zoontje naar de tv stapt en 'papa! papa!' roept. Vanaf morgen is vader André weer wat vaker thuis, want vanavond is de laatste show van Vrienden van Amstel-live waar hij tot nu toe elke avond zijn opwachting maakte.

Dat Inge de Bruin zich ook na haar zwemcarrière niet schaamt om zich in schaarse kledij te laten zien, dat wisten we al. Menig lezer zal Adam Zkt. Eva VIPS immers nog lang niet vergeten zijn. De oud-olympisch kampioene laat nu op vakantie in Zanzibar zien dat er nog volop van het leven genoten wordt en snift tevreden aan een bloem.

Blissful 🌺 Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 1 Feb 2018 om 23:52 PST

De Justin-breuk

Kennen we haar nog? Esmée Denters? De zingende youtube-ster wist wereldfaam te bereiken door als een nachtegaaltje voor de webcam te gaan zitten. Ze sleepte zelfs een heus contract binnen bij Justin Timberlake. De professionele liefde tussen de twee is echter wat bekoeld, legt ze uit op Instagram. Esmée was verdrietig en vooral teleurgesteld, maar neemt niemand iets kwalijk. We zijn benieuwd wat ze in 2018 van plan is.

Woenstijnliefde

Yolanthe is met hubby en peuter neergestreken in Doha, waar haar man Wes het gaat proberen als woestijnvoetballer. Voor zijn vertrek naar voetbalclub Al-Gharafa in Qatar heeft ook Yo haar biezen moeten pakken. Écht ontevreden ziet de kersverse inwoner van de Arabische Emiraten er niet uit, maar hebben we haar niet ooit gelukkiger gezien?

Night out in Doha ✨ Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 1 Feb 2018 om 15:06 PST

Het weekend kan niet snel genoeg beginnen voor Dafne Schippers. De Nederlandse atlete deelt daarom een kiekje waarop ze met uiterst geconcentreerde blik op een kast springt. 'Jeetje! Wat een sprong!', merken meerdere mensen op.

Jumping into the weekend! 🚀 7,504 Likes, 68 Comments - Dafne Schippers (@dafne_schippers) on Instagram: "Jumping into the weekend! 🚀"

De Vrienden van Amstel-live, het bekendste bier-dans-kroeg-flirt- en meezingfestijn van het jaar loopt op zijn einde. Vanavond is het alweer de laatste dag. Gelukkig heeft Jeroen van Koningsbruggen iets moois om op terug te kijken; een oprechte knuffel met The Voice-winnares Maan. Samen zongen ze gisteravond 'Zij gelooft in mij', de bekende hit van wijlen André Hazes.

Dank je lieve @maan.de.st voor "zij gelooft in mij" foto @setvexy en dankzij @satiwow ook nog zonder spelfouten 🙄 Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 1 Feb 2018 om 20:07 PST

Het Zoetermeerse stel Laurens van Leeuwen en Romée Strijd hebben het op een potje armpje drukken gegooid in een wel héél klein kantoortje, gevonden in het gebouw van Instagram in New York. Het Nederlandse topmodel en haar vriend zijn na de feestdagen in Nederland weer helemaal gesetteld in hun Amerikaanse woonplaats.

found our new office Een foto die is geplaatst door null (@laurensvleeuwen) op 31 Jan 2018 om 11:18 PST