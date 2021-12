Ali B showt zijn nieuwe klok en wijze Bridget geeft raad

Ridley Scott verdedigt Al Pacino na kritiek familie Gucci

De familie Gucci is absoluut niet blij met de film House of Gucci en kwam eerder deze week met flink wat ongezouten kritiek. Regisseur Ridley Scott heeft nu in een interview met Total Film uitgehaald naar de Gucci’s vanwege de beledigingen die ze uitten aan het adres van steracteur Al Pacino.

