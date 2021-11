Ali B slachtoffer van gewapende overval op zijn woning in Almere: ‘ze wilden iets, dat heb ik ze gegeven’

De politie meldde de overval rond 21.45 uur. Veel was er toen nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om meerdere daders gaat, hoewel het precieze aantal nog niet duidelijk is. Ze dreigden bij de overval met mogelijke vuurwapens. De donker geklede overvallers zijn er in een auto vandoor gegaan.



De politie onderzoekt de zaak. De politie ging volgens de Omroep in gesprek met medewerkers van Ali B, en later ook met de rapper zelf. De technische recherche is aanwezig en doet onderzoek. De wijk is afgesloten en er is veel politie aanwezig. De politie roept op Twitter ooggetuigen op zich te melden.