Ali B verdedigt zichzelf: ‘Zeg flikker en mongool alleen onder vrienden’

,,Het is prima als vrienden elkaar onderling ‘flikkers’ of ‘mongolen’ noemen”, legde Ali uit. ,,Maar het is niet de bedoeling dat iedereen die termen gebruikt om homoseksuelen en mensen met het syndroom van Down aan te duiden.”

Het gaat om vriendschappelijke beledigingen, stelt Ali. ,,Als ik Paul de Leeuw of Fred van Leer zie, dan noem ik ze vuile flikkers. En zij noemen mij een vieze kutmarokkaan of een fietsendief. Zo gaan we met elkaar om.” Volgens de rapper gaat het niet om de woorden die je gebruikt, maar om de intentie. ,,Je moet niet zomaar alle homo's flikkers gaan noemen, of alle mensen met het syndroom van Down uitmaken voor mongool."



Toch snapt Ali dat mensen zijn woorden verkeerd opvatten. ,,Maar dat is humor onderling. Het is voor sommige mensen moeilijk te bevatten dat dit een vorm van respect is.” Ook geeft hij aan dat hij zelf met discriminatie te maken heeft gehad. ,,Maar ik zeg ook dat we zelf als moslims en Marokkanen in de spiegel moeten kijken. We hebben er zelf ook een handje van om te discrimineren.“