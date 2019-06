Alice Cooper wil tegelijk met zijn vrouw sterven

Immens populaire shockrock van Rammstein: nauwelijks op de radio, uitverkoch­te Kuip

22 juni Binnen een half uur was het concert in De Kuip van de Duitse hardrockformatie Rammstein, komende dinsdag, uitverkocht. Ook in de Tweede Kamer is hun Tanzmetall populair, bleek afgelopen week. Ze shockeren met hun clips, hun muziek is spijkerhard en nauwelijks te horen op de Nederlandse radio, maar tegelijk heel populair bij de massa. Wat is het geheim?