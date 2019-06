Alkan Çöklü weigert vluchteling met accent te spelen in GTST

,,Ik heb gezegd: in het verhaal woont hij hier al vier jaar, hij is een arts, een intelligente man, dan praat hij echt niet meer met een accent. Ik besloot voor mezelf: als ik deze rol zo moet spelen, doe ik het niet", aldus de 24-jarige Alkan in de Volkskrant. Hij is inmiddels twee jaar te zien als Amir in de oersoap.



Dat Alkan daarmee een mooie rol op het spel zette, maakte hem niet uit. ,,Uiteindelijk heb ik met mijn rol kunnen bijdragen aan het beeld dat mensen hebben van vluchtelingen. In het begin waren er meningsverschillen over de aanwezigheid van een vluchteling in GTST: ingezonden brieven in kranten, kijkers die daar in hun soap niet mee wilden worden lastiggevallen. Ik heb het hopelijk bespreekbaarder gemaakt. Goede Tijden is zo’n anker op de Nederlandse televisie, het is zo’n monument.’