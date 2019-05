All Together Now levert kijkcijfers in

Gisteravond stonden er uiteenlopende talenten op het podium die alles op alles zetten om de 100 juryleden voor zich te winnen. De show begon goed, want al bij de eerste deelnemer stonden er maar liefst 99 professionals uit het vakgebied op. Musicalregisseur Michael Diederich was zelfs zo geraakt door het optreden van Daniel, dat hij zijn tranen de vrije loop liet.



Er kon gisteren echter maar een winnaar uit de bus komen. Dat was de 37-jarige Bouke Scholten. De zanger, die tienduizend euro rijker naar huis ging, koos voor het nummer Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Met dat optreden wist hij 93 juryleden te overtuigen. In eerste instantie niet genoeg voor de winst, maar dat veranderde toen de nummer 1 - Daniel - hem koos voor een duel. Scholten zong Never Fall In Love Again van Tom Jones en blies daarmee alle juryleden omver.



All Together Now valt net buiten de top vijf in de lijst van best bekeken programma’s. Met 826.000 kijkers heeft het programma een zevende plek weten te behalen.