All Together Now sluit af met 875.000 kijkers

Er waren gisteravond weer markante persoonlijkheden te zien in de zangshow. Zo maakten de Show Sisters hun entree in kleurrijke jurken, maar ging ook voormalig LA The Voices-zanger Remko Harms de uitdaging aan. Hoewel hij in eerste instantie genoeg punten scoorde om plaats te nemen in de top 3, moest hij later toch afzwaaien nadat een andere kandidaat beter in de smaak viel bij de honderd muziekkenners.



De grote winnares van de avond was de blonde Sera, die met haar stem de honderd juryleden omver wist te blazen. Ze nam het in de finale op tegen de 79-jarige Rotterdammer Jaap Hoogenhout en de Amsterdamse Miss Omayra Stuart. Sera's concurrenten kregen het echter niet voor elkaar om zoveel mogelijk juryleden aan hun kant te krijgen.