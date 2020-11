All You Need Is Love en Sintshow wilden Gommers: ‘Tv-makers, vraag mij niet’

Nadat Gommers een aantal coronavragen heeft beantwoord, blijft er nog een vraag over. Die heeft minder met het virus te maken, maar alles met de tv-optredens van de arts. Of hij als de coronacrisis voorbij is, in allerlei andere programma's zal opduiken. Gommers heeft een duidelijk antwoord voor de luisteraar: ,,Ik kan hem geruststellen, nee!”

,,Spelletjes op tv vind ik helemaal niks", legt Gommers uit. ,,Als er een spelletje wordt gespeeld, doe ik mee. Maar ga mij alsjeblieft niet vragen om mee te doen met allemaal quizzen op tv. Ik ben ook helemaal niet de slimste mens", zegt hij verwijzend naar de kennisquiz met Philip Freriks en Maarten van Rossem.



Toch zijn er al een aantal tv-makers met verzoeken bij Gommers langs geweest. ,,Ik ben door Paul de Leeuw gevraagd of ik mee wilde doen aan het Sinterklaasfeest. En ook ben ik benaderd of ik bij All You Need Is Love iets wilde doen. Dat ga ik echt allemaal niet doen.” Geen Gommers dus als cupido tijdens Kerst.