Alle Spice Girls mochten vriendjes hebben, behalve Mel C: ‘Verwoestend’

,,Ik dacht altijd: het is kennelijk de ene regel voor mij en een andere voor de anderen’’, vertelt ze in de Australische talkshow The project. ‘Sporty Spice’, die net 20 jaar was toen de meidengroep in 1994 begon, vond het ‘verwoestend’ dat zelfs haar privéleven zo werd gecontroleerd.

,,Als je kwetsbaar bent en iemand zegt tegen je: ik denk dat dit voor jou geen goed idee is. Voor die collega is het prima, die kan wel een vriendje hebben, die kan daar wel mee omgaan. Zij is sterk genoeg, maar jíj niet. Dan ga je aan jezelf twijfelen.’’

Toen ze eenmaal vriendjes mocht hebben, kreeg ze onder meer een korte relatie met popster Robbie Williams. Die behandelde haar niet zo goed, beschrijft ze in haar nieuwe autobiografie. ,,We doen binnenkort een show samen, dus ik ga maar zeggen dat hij het hoofdstuk even moet lezen’’, grapt ze. ,,Hij heeft zijn excuses aangeboden, er is heel veel gebeurd sindsdien. Het zit helemaal goed tussen ons, al heel lang.’’

Later kreeg ze nog iets met Red Hot Chili Peppers-zanger Anthony Kiedis, die zelfs een lied voor haar schreef, Emit Remmus (‘summertime’ achterstevoren).

Bijna uit de band geschopt

De Spice Girls, naast Mel C bestaande uit Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell en Victoria Beckham, waren al vanaf de eerste dag gek op elkaar. Maar ze werkten ook op elkaars zenuwen en dat zorgde soms voor spanningen. Zoals in 1996, toen de vrouwen samen de Brit Awards bezochten, het Engelse equivalent van de Grammy Awards.

De vrouwen hadden wat alcohol achter de kiezen toen Melanie schold tegenover Victoria. Ze zei ‘fuck off’, vrij zachtjes, en dacht niet dat het zo erg was. ,,De volgende dag werd ik op het matje geroepen’’, aldus Melanie, die zowel door haar collega’s als de manager streng werd toegesproken. ,,Er werd gedreigd me uit de band te schoppen. Dat sloopte me.’’

Quote Ik dacht dat ik kon zingen, ik wist dat ik kon dansen, maar misschien zag ik er niet goed genoeg uit Melanie Chisholm

De schok leidde ertoe dat ze haar gedrag extreem ging controleren en dan met name haar voeding. Ze ontwikkelde een eetstoornis. ,,Leraren vernederden je in het bijzijn van klasgenoten als je een kilootje was aangekomen tijdens de vakantie’’, aldus Chisholm, die vaak opmerkingen over haar uiterlijk kreeg. In haar boek beschrijft ze dat ze eens een radslag deed en vervolgens kritiek moest aanhoren over het formaat van haar dijbenen.

,,Dat was een belangrijk moment. Ik begon te denken: misschien hoor ik niet thuis in een popgroep. Ik dacht dat ik kon zingen, ik wist dat ik kon dansen, maar misschien zag ik er niet goed genoeg uit’’, zegt ze. ,,Dat doet behoorlijk pijn als het je grootste droom is om deze carrière na te jagen.’’ Pas toen haar eerste soloplaat in 1999 was verschenen, zocht ze hulp.

