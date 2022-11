Alleen publiek bepaalt voortaan finalisten voor songfestival

Paul de Leeuw over gedrag achter de schermen: Ja, ik ging wel eens te ver

Paul de Leeuw heeft gisteravond in het tv-programma Boerderij van Dorst toegegeven dat hij wel eens te ver ging in zijn gedrag achter de schermen. Hij stelde dat hij voor een opname altijd een beetje aan het pesten was. ,,Je gaat soms over de grens, ja. En dan moet je gecorrigeerd worden.”

21 november