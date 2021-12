Alles is nep bij Kim Kardashian en Billie Eilish verbaast volgers met nieuwe haarkleur

Critici zeggen vaak dat alles nep is bij Kim Kardashian , maar echte sneeuw en hertjes zijn binnenshuis ook erg onhandig.

Nu Maxime Meiland sorry heeft gezegd, kunnen we weer negeren waar de boycot écht om draait

Ik hoop dat Frontberichten iets teweegbrengt bij de wappies en anti-vaxers, maar ik zie het somber in

Dolly Parton is als peettante natuurlijk niet écht familie van Miley Cyrus . Vandaar dat ze ook nauwelijks op elkaar lijken.

That ’70s show -actrice Laura Prepon is inmiddels 41 en vraagt zich steeds vaker af waar haar wortels liggen.

Kringloopwinkels raken de bekende ouderwetse kralenkettingen vaak aan de straatstenen niet kwijt, dus het is te hopen dat zangeres Doja Cat een trend zet.

Een fonteintje waar tequila uitkomt? Daar zakt je broek van af. Gelukkig had Desperate housewives -ster Eva Longoria er geen een aan.

Actrice Alexandra Daddario moet altijd erg huilen als er geen water in haar bad zit, wat op zich best oplossingsgericht is.