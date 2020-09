Als De Jonge niet struikelt over corona, doet hij dat wel over Arjen Lubach

Eén ding is zeker na de seizoensopener van Zondag met Lubach: als er morgen Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, kon Hugo de Jonge inpakken. In een item dat even hilarisch als ontluisterend was, ontleedde Arjen Lubach waarom het vanaf maart misging in het Nederlandse coronatestbeleid. Korte samenvatting: door territoriumdrift van de Nederlandse ziekenhuislaboratoria (met een dubieuze dubbelrol voor arts-microbioloog Ann Vossen, bekend van Jinek) werden de grote commerciële kolossen (te) lang buiten de deur gehouden. Ondanks dat ze even betrouwbaar, sneller en goedkoper zijn.