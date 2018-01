Als het om Trump gaat, lijkt alles geoorloofd

Het was het idiootste Trump-item ooit en De Wereld Draait Door onwaardig: Twan Huys schoof gisteren aan om te vertellen dat de president in het Witte Huis een minnares heeft. Michael Wolff, schrijver van de bestseller Fire & Fury , had het dit weekend zelf gezegd in een interview op de Amerikaanse tv. Hij had niet genoeg bewijs om het in zijn boek te zetten, maar het nieuwtje moest natuurlijk toch linksom of rechtsom naar buiten. Waarvan akte. Huys, die ik normaal hoog heb zitten, keek triomfantelijk, alsof hij zojuist een nieuw Watergate-schandaal had blootgelegd. Van Nieuwkerk probeerde de schijn op te houden door een keer of vijf 'dit is toch wel heel ordinair, Twan' te roepen, alsof het onderwerp hem overviel en er in de repetitie niet al naar het fragment uit het Amerikaanse interview was gekeken. Ik vroeg me ondertussen af: waar was Huys ten tijde van de babyrel van Q-dj Mattie Valk of toen de affaire speelde tussen een bepaalde nieuwslezeres en een latenight-talkshowhost? Dat had hij als inval-Evert Santegoeds toch ook perfect kunnen duiden aan de DWDD-tafel? Lees verder onder de foto

Ondenkbaar, inderdaad. Behalve als het over Trump gaat. Dan is alles geoorloofd, is alles nieuws, ook in keurige programma’s die normaal de neus ophalen voor 'roddelachtige' onderwerpen.



Ik ben niet vies van details uit de levens van celebrity’s in binnen- en buitenland. Integendeel. Maar bij Trump zit ik aan mijn taks. Elke gezichtsuitdrukking, elk woord, elke gewoonte is inmiddels genoeg besproken in kranten, op de radio, aan talkshowtafels. Die man is raar, dat weten we. Maar hij zit er nu een jaar, de aarde draait door, wij leven nog steeds, dus get over it, collega’s. Zoek een nieuwe obsessie.



Want: een minnares? Iedereen die meer dan één aflevering van House of Cards zag of zich een beetje verdiepte in de heer D. Trump, kijkt daar niet van op. Pas als het een #metootje blijkt of als hij er onder ede over liegt, dán wil ik het weten. Of als hij met zijn knoestige vingers met die rode atoomknop wil spelen of stiekem met Poetin staat te golfen. Maar voor de rest: negeren. Door al die buitensporige aandacht ga ik Trump bijna zielig vinden. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.



Ook zielig: het verhaal over de minnares bleek een haakje voor Huys om te melden dat Michael Wolff binnenkort te gast is in College Tour. En ja, er zijn nog kaartjes.



Reageren? Dat kan via Facebook.