Als ik Jan de Hoop was had ik gepast voor dit gedrocht

Schrale troost voor Gallyon van Vessem en Selma van Dijk: het kan altijd erger. Ja, u leest het goed, het kan nóg erger dan na zestien jaar worden ontslagen omdat je baas presentatrices van 50 te oud vindt voor zijn nieuwsrubriek. Bijvoorbeeld dat je als bijna 65-jarige nieuwslezer na dertig jaar trouwe dienst wordt beloond met een eigen programma en jezelf terugvindt in het RTL 5-gedrocht Jan Houdt Hoop. Zoals Jan de Hoop, onze nationale knuffelbeer die, met een beetje hulp van trui en mok, het RTL Ontbijtnieuws de allure geeft van een personalityshow.



Als ik Jan was had ik bij dit aanbod gezegd: ‘lieve RTL-collega’s, als jullie denken dat ik me hiervoor leen, doe mij dan een gouden horloge met afscheidsborrel. Ik ga wel lekker fulltime vlogjes maken over mijn kippen Bassie en Adriaan en mijn bijen.’ Maar daar is Jan te netjes of te lief voor. Of te naïef en ambitieus, dat kan ook. Jan verfde namelijk zijn haar oranje en begon een tour langs Pauw en Boulevard met een air alsof hij de nieuwe Philip Freriks is.