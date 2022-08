Als John de Mol niet loog, dan lijkt me dat Linde de Jong haar biezen kan pakken

Ik kon direct na de uitzending al raden wat het marionettenleger van John de Mol gisteravond zou gaan roepen, namelijk hetzelfde als de dag daarvoor: Tim Hofman heeft niks, hij overspeelt zijn hand en het is heel verstandig dat onze John er niet ging zitten.



Maar toch is de vraag die Hofman opriep in zijn nieuwe uitzending - ‘wie loog er, John de Mol zelf of zijn secondanten tegen hem?’- wel degelijk interessant en van belang in het hele dossier. Want als leidinggevenden Linde de Jong (nog steeds een hoge pief bij Talpa) en Rick Brug (inmiddels een hoge pief bij ITV) het in 2019 niet de moeite waard vonden om hun hoogste baas te vertellen dat er behalve een kandidaat ook drie Talpa-medewerkers geklaagd hadden over grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, dan zegt dat alles over de bedrijfscultuur bij Talpa. Eentje van ‘niet zeuren’ en ‘het is je eigen verantwoordelijkheid’ om uit de handen te blijven van ‘vieze Jeroentje’ en anders is daar de deur. En dan snap je als buitenstaander ook meteen hoe het zo gierend uit de hand heeft kunnen lopen achter de schermen van de talentenjacht. Iedereen dacht wel tien keer na voor hij of zij de mond opendeed. Een klagende kandidate is natuurlijk een ander verhaal, want die is minder makkelijk onder de knoet te houden en zou zomaar naar de pers kunnen stappen.