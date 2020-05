Als Youp dit heeft gezien, gebruikt hij nooit meer het woord ‘pisnicht’

PowNed neemt coronacri­sis op de hak: ‘De nar wordt ge­mist’

15:06 Jort Kelder, Tijl Beckand, Guido Weijers en Martijn Koning zijn de meest opvallende namen in Dat zijn geen grappen in coronatijd, een documentaire in twee delen van PowNed over humor in het huidige tijdperk.