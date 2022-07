Altijd een stukje kunst: dit is het Tomorrowland-hoofdpodium van 2022

,,Drie jaar geleden hebben we onze schermen drie dagen zwart gemaakt en dan ging ons licht in een doosje”, aldus Debby Wilmsen. ,,Nu brengen we dat licht tot leven. We willen onze liefde verspreiden via het licht. Er gaan ook honderd acts over de trappen lopen. Liefde en licht. Wij willen drie dagen het festival van de glimlach zijn.”