Amalia kijkt ogen uit op bijzonder Saba

Als het enigszins kan, vliegt koning Willem-Alexander zelf in het regeringstoestel PH-GOV. Maar op de laatste dag van het bezoek van de Oranjes aan het Caribische deel van het koninkrijk zit de vorst op de achterste stoel van de PJ-WIU - een klein toestelletje van maatschappij Winair.

Grotere toestellen dan dit type - voor de kenners: een DHC 6 Twin Otter - mogen en kunnen niet landen op het vliegveld met de kleinste start-/landingsbaan ter wereld, op het eiland Saba. Het laatste eiland dat de koning, koningin Máxima en prinses Amalia bezoeken op hun rondreis over de Antillen staat bol van de bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld over J.E. Yrausquin Airport, met zijn start-/landingsbaan van slechts 400 meter lengte.

,,O ja, het gaat weleens bijna mis hoor’’, vertelt de 11-jarige Jason Colorado, één van de ongeveer 1900 bewoners van Saba, met een zalige nonchalance. ,,Vooral bij nieuwe piloten. Zij komen verkeerd uit boven de landingsbaan, te ver eigenlijk. En dan hebben ze niet genoeg ruimte om te remmen.’’

En dan? ,,O, dan maakt die piloot gewoon een doorstart. Dat zien we hier best vaak hoor.’’

Voor hem is het heel gewoon, voor de toeristen niet. Zij kopen bijna allemaal t-shirts met de opdruk ‘Ik overleefde de landing op Saba'.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia net na de landing op Saba, op de kortste landingsstrook ter wereld.

Geen gezwaai met paspoorten

Een doorstart hebben de Oranjes deze donderdag niet nodig. Wel maken ze voor de landing een rondje over het schitterende eiland en de vulkaan Mount Scenery - met een doorgaans in mistflarden gehulde top op 887 meter boven zeeniveau, het hoogste punt van Nederland. Inderdaad, vergeet de heuvels in Zuid-Limburg, dit is de hoogste berg in het koninkrijk. Sinds ruim elf jaar is Saba een bijzondere gemeente van Nederland, vandaar dat een medewerker van de Koninklijke Marechaussee op J.E. Yrausquin Airport klaarzit achter een loket voor de paspoortcontrole. Opvallend: de leden van de koninklijke familie en hun gevolg hoeven niet te zwaaien met hun paspoort.

Zij lopen door het aankomsthalletje van het vliegveld, voor een ontvangst door Jason Colorado en wat van zijn klasgenoten. Colorado vertelt aan de Oranjes het verhaal van ‘De weg die niet gebouwd kon worden’. Ingenieurs van de TU Delft wisten het een kleine eeuw zeker: een weg op de flanken van Mount Scenery bouwen was onbegonnen werk. De kliffen van de vulkaan waren te diep, S-bochten konden niet geconstrueerd worden.

Dat was buiten de Sabaan Josephus Lambert Hassell (1906-1983) gerekend. Hij won een loterij en besteedde zijn prijzengeld aan een schriftelijke cursus wegenbouw. Met andere eilandbewoners legde hij The Road aan, zonder hulp van machines. Colorado: ,,Mijn opa heeft nog meegeholpen met de weg, bij het laagste gedeelte, aan het strand.’’

Best bijzonder zeker, als hij daar nu met zijn vriendjes loopt? ,,Nou, om eerlijk te zijn hoorde ik dat gisteren pas.’’

De Oranjes op de laatste stop van hun rondreis over de Antillen: op het bijzondere eiland Saba.

Tussen wat stortbuien door rijden de Oranjes deze donderdag over het eiland heen. Willem-Alexander en Máxima waren hier al vele malen eerder. Debutante Amalia kijkt zichtbaar haar ogen uit, zoals alle nieuwkomers op het eiland. hoe hoger The Road je op de flanken van de Mount Scenery brengt, hoe meer de vegetatie het karakter van een tropisch regenwoud aanneemt. Maar zonder muggen, aangezien het water overal direct naar beneden loopt zoemen zij nooit rond op de hogere stukken.

In gesprek met oudere Sabanen in een buurthuis in het dorpje Windwardside vertelt Amalia dat ze het eiland zo pittoresk vindt: de baaien, de huizen.

Eén van hen pakt de arm van de prinses vast en zegt dat ze binnenkort eens incognito terug moet keren op Saba. Het veilige antwoord van de toekomstige koningin luidt dat ze sowieso terugkomt. Juist ook in deze heel bijzondere gemeente.

