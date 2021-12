Amalia overspoeld met verjaardagskaarten: 'Dit heeft mij enorm blij gemaakt’

Aantal bezoeken aan podia kelderde met 14 miljoen naar 5,3 miljoen

De Nederlandse podia trokken in coronajaar 2020 samen 5,3 miljoen bezoekers, ruim 14 miljoen minder dan in 2019. Dat telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal voorstellingen en concerten was gehalveerd en de inkomsten vanuit het publiek (zoals onder meer kaartverkoop en opbrengsten uit horeca) daalden met 69 procent. De totale opbrengsten namen met 27 procent af, tot 663 miljoen euro. Dat er ook bijna een derde minder aan kosten was, maakte de terugval in inkomsten niet goed.

