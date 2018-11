Amanda Balk doorbreekt stilzwijgen na arrestatie echtgenoot

De 30-jarige Amanda wil niet uitgebreid op de zaak ingaan. Wel vertelt ze tegen RTL Boulevard dat ze haar man ‘natuurlijk wel spreekt’. De Keeping up with the Balkjes-ster stort zich momenteel op haar deelname aan Boxing Stars. ,,Hij is blij dat het op dit moment in mijn leven is’’, laat ze kort over Stavros los. ,,Hij vindt het heel fijn dat ik nu die focus heb. Verder wil ik niets over mijn man kwijt.’’