Amanda Balk vertelt in Opsporing Verzocht over overval: ‘Mijn dochtertje sloot zich op in de kast’

,,De ochtend was rustig. Ik was net wakker en ging een kopje koffie zetten toen er werd aangebeld. Er stond een postbezorger voor de deur met een pakketje", vertelt Balk, die als realityster onder meer te zien was in de Gouden Kooi en Echte meisjes in de Jungle, over die akelige 7 januari van dit jaar. ,,Gewoon in een postbezorger-outfit. Toen zei ik: leg ‘m maar voor de deur neer. Dan haal ik hem straks wel op.” De man vertrok echter niet, maar wacht haar om de hoek op. Als ze de deur opendoet, stormt hij op haar af.



,,Hij trapte mij. Ik vloog helemaal naar achteren toe”, vertelt Balk. ,,Toen kwam er nog iemand anders binnen en die ging bovenop me zitten. Ik gilde. Hij ging de hele tijd proberen mijn keel dicht te knijpen. Enige wat ik dacht: ‘Mijn kind is boven’. Je staat dan niet meer voor jezelf in.”