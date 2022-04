Amber Heard beschuldigt Johnny Depp van seksueel misbruik

Dat bleek vandaag in de rechtbank van Virginia waar de voormalige geliefden elkaar troffen. De 35-jarige Heard en de 58-jarige Depp waren van 2015 tot en met 2017 met elkaar getrouwd. Depp heeft zijn ex aangeklaagd wegens smaad naar aanleiding van een artikel dat ze in 2018 schreef in The Washington Post over huiselijk geweld dat ze naar eigen zeggen heeft meegemaakt. Heard noemt in het bericht niet de naam van Depp, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat ze hem bedoelt. De actrice beschuldigde hem eerder al van het hebben van losse handjes, iets wat hij ontkent.

De advocaten van Depp ging tegen de beweringen over het vermeende misbruik in. Ze noemden de uitspraken en die van Heard ‘diep verontrustend’. De actrice zou zichzelf een slachtoffer van huiselijk geweld willen maken, maar is eigenlijk de dader, verklaren Depps advocaten. ,,Het enige medische rapport waarin een verwonding vermeld wordt, heeft Depp opgelopen na een korte ruzie in Australië. Amber gooide een wodkafles naar hem, waardoor hij een snee in zijn vinger opliep.”

Vorig jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar in de rechtbank in Londen. De acteur verloor toen een zaak tegen de Britse tabloid The Sun over een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was door The Sun aangevoerd als getuige en deed in de rechtbank haar verhaal over haar vermeende gewelddadige ex-man. In die zaak haalde Heard nooit verhalen over seksueel misbruik aan.