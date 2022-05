‘Amber Heard heeft posttraumatische stressstoornis door mishandeling Johnny Depp’

Volgens psycholoog Dawn Hughes kampt Amber Heard met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van fysiek en seksueel misbruik door haar ex-man Johnny Depp. Dat vertelde hij gisteravond in de rechtbank in Virginia tijdens de zaak die door de Pirates of the Caribbean -acteur is aangespannen tegen zijn ex.

Zij schreef in 2018 een artikel voor The Washington Post over huiselijk geweld dat ze had ervaren, zonder de naam van Depp daarbij te noemen. Hij ontkent de aantijgingen en klaagde haar daarom aan.

Heard werd door Hughes 29 uur in de gaten gehouden. Zij concludeerde dat de actrice ‘een hoge mate van geweld’ in haar huwelijk met de acteur had ervaren. Ook zou er sprake zijn geweest van seksueel misbruik. Volgens de psycholoog werd dit gevoed door de ‘obsessieve jaloezie’ van de acteur en zijn drang om dominantie te tonen.

,,Op momenten dat meneer Depp dronken of high was, gooide hij mevrouw Heard op bed, rukte hij haar nachtjapon uit en probeerde hij seks met haar te hebben”, aldus Hughes. Volgens de psycholoog zou de acteur zijn ex ook een keer met zijn vingers en een keer met een fles gepenetreerd hebben. ,,Deze incidenten kwamen vaak voor in een door drugs aangedreven woede.”

Hughes werd opgeroepen om de getuigenis te weerleggen van Shannon Curry, een psycholoog die vorige week door het team van Depp werd opgeroepen. Curry vertelde de jury dat Heard leed aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Curry onderzocht Heard namens Depp gedurende twaalf uur en getuigde dat Heard geneigd was om ‘dramatische uitspraken te doen en vol woede zat’.

Partnergeweld

Hughes was het niet eens was met de diagnose van Curry, die volgens hem zei dat bij haar onderzoek de symptomen van Heard consistent waren met een slachtoffer van partnergeweld. Hughes merkte ook op dat Heard als kind te lijden heeft gehad van ouderlijk misbruik, en een deel van die dynamiek meenam in haar relatie met Depp.

Depp ontkent het vermeende misbruik en eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Zijn eigen advocaten noemen Heard juist de misbruiker in hun relatie en stellen dat de acteur zich altijd terugtrok wanneer zij een ruzie begon. Hughes is de eerste getuige die door de advocaten van Heard is opgeroepen in de zaak. De actrice zal naar verwachting woensdag zelf getuigen.

