Amber Heard in eerste interview sinds rechtszaak: ‘Hetze op social media was niet eerlijk’

Na bijna twee weken stilte waarin Heard zoveel mogelijk het openbare leven schuwde, geeft ze nu een interview over de verloren smaadzaak tegen Depp. De actrice werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 8 miljoen dollar. Over het publieke proces, zegt ze in de eerste beelden die NBC op de site heeft gezet: ,,Het kan me niet schelen wat men van me denkt of welke oordelen je wilt vellen over wat er is gebeurd in de privacy van mijn eigen huis, in mijn huwelijk, achter gesloten deuren. Ik neem niet aan dat de gemiddelde persoon die dingen zou moeten weten. En dus vat ik het niet persoonlijk op.”



Wel is ze boos over de manier hoe ze op social media is behandeld. De TikTok-hashtag ‘Justice for Amber Heard’ kreeg bijvoorbeeld 27 miljoen views, terwijl die voor Depp 20 miljard views binnenhaalde. Ze vindt dat er een ‘hetze’ is gevoerd op social media. ,,Zelfs als je denkt dat ik lieg, zou je me nog steeds niet in de ogen kunnen kijken en kunnen vertellen dat dit eerlijk is geweest.”



Over de jury is de Aquaman-actrice een stuk milder. Ze neemt het hen niet kwalijk dat ze de kant van Depp kozen. ,,Ik begrijp het eigenlijk wel. Hij is een geliefd personage en mensen hebben het gevoel dat ze hem kennen. Hij is een fantastische acteur.”