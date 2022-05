Amber Heard: Johnny Depp sloeg me meerdere keren

Volgens Heard had ze een normaal gesprek met Depp, totdat ze hem vroeg naar een tatoeage op zijn lichaam die moeilijk te lezen was. Toen de acteur uitlegde wat er stond begon ze te lachen, waarop Depp volgens haar explodeerde. ,,Zo simpel was het. Ik moest lachen omdat ik dacht dat hij een geintje maakte, maar toen sloeg hij me in mijn gezicht. Ook toen lachte ik, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik was er echt van overtuigd dat het een grapje was. Ik keek hem aan, wachtend op een reactie, maar die kwam er niet. Want het was geen grapje.”

Vervolgens zou Depp haar nog een keer geslagen hebben, nadat hij haar een ‘funny bitch’ had genoemd. ,,Toen was het wel duidelijk dat het geen grap betrof. Ik had gedacht dat ik wel een reactie zou geven maar als vrouw zijnde ben ik nog nooit op zo’n manier geslagen. Ik ben een volwassene en zit naast de man van wie ik houd, die me zonder reden een klap geeft.”

Emotioneel

Heard raakte emotioneel tijdens haar verklaring en vertelde dat ze na de klap die Depp haar gaf op de grond viel. ,,Ik had zo graag gewild dat hij had gezegd dat het een geintje was. Want het deed me fysiek geen pijn, ik wilde hem ook niet verlaten. Ik wilde niet in deze realiteit zijn. Ik wilde niet dat de man van wie ik hield zo was, want dan kun je niet meer terug. Ik ben niet dom. Je kan geen vrouw slaan, je kan geen man slaan, je kan niemand slaan.”

Huilend verklaarde Heard, terwijl ze naar de juryleden keek: ,,Ik wist dat het fout was en dat ik hem moest verlaten. En dat brak mijn hart. Ik zou willen dat ik hier zat en kon zeggen dat ik voor mezelf opkwam en de deur uit ben gelopen.” Vervolgens vertelde ze dat Depp begon te huilen na wat hij haar had aangedaan en haar beloofde ‘het nooit meer te doen’.

Vorige week liet Depp tijdens zijn verhoor weten ‘mevrouw Heard nooit geslagen te hebben’. De acteur verklaarde eveneens überhaupt nog nooit een vrouw geslagen te hebben.

