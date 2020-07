Amber Heard loog tegen moeder over mishandeling, zus smeekte niet te trouwen

updateTijdens haar relatie met Johnny Depp heeft Amber Heard tegen haar moeder gelogen over de vermeende mishandeling door de acteur. Dat heeft de actrice vandaag verteld bij een zitting in de rechtszaak van haar ex tegen de Britse tabloid The Sun .

Amber had haar moeder voorgelogen en gezegd dat Johnny haar niet mishandelde, omdat ze niet wilde dat zij zich zorgen zou maken en dat haar vader zich ermee ging bemoeien. Volgens de actrice heeft haar vader een alcoholprobleem en was hij ook gewelddadig tegenover haar moeder. Ze was bang dat haar vader Johnny fysiek zou belagen als hij de waarheid zou horen.



‘Het is oké mam, hij is niet gewelddadig tegenover mij. De bizarre stemmingswisselingen zijn alleen heel moeilijk om mee om te gaan’, stond in een appje van Amber aan haar moeder. Maar voor de rechter beweerde ze dat de acteur haar juist blauwe plekken op haar arm had bezorgd toen ze die app stuurde.

Donkere kant

De actrice zei vandaag ook dat ze tijdens haar relatie gemengde gevoelens had voor Johnny. ,,Het eerste jaar, toen hij doorgaans nuchter en clean was, was echt geweldig. Toen was hij echt gul, grappig en hield ik van hem en wilde ik hem niet kwijt. Maar de andere kant was het monster.” Daarmee verwees ze naar de vermeende donkere kant van de acteur, die tevoorschijn kwam als hij slecht reageerde op drank en drugs. Tijdens een eerdere getuigenis zei Amber dat Johnny meerdere keren had gedreigd haar te vermoorden.

De verklaring van Amber is onderdeel van de rechtszaak die Johnny tegen The Sun heeft aangespannen over een artikel uit 2018, waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De Pirates of the Caribbean-acteur ontkent dat en vindt dat de krant dat niet hard kan maken. Hij eist daarom een flinke schadevergoeding wegens laster.

Zus smeekte niet met Johnny te trouwen

Ook de zus van Amber Heard heeft zich vandaag in de rechtbank uitgesproken over haar voormalige zwager Johnny Depp. Whitney Henriquez vertelde aan de rechtbank dat ze haar zus Amber liever niet met Johnny zag trouwen. ,,Ik zei haar dat het een slecht idee was en smeekte haar om er niet mee door te gaan. Ik zei dat ze ermee op moest houden omdat het niet beter zou worden”, aldus Whitney over de relatie tussen haar zus en de acteur.

Volgens Whitney was de relatie tussen Amber en Johnny ‘vanaf het begin af aan al tumultueus’ en merkte ze al vroeg ‘tekenen van fysiek misbruik zoals kneuzingen, sneetjes en brandwonden’ op bij haar zus. ,,Ik vroeg haar waarom ze ermee door bleef gaan en zei dat een ring om haar vinger hem er niet van zou weerhouden haar te blijven slaan.”

Ambers zus heeft de acteur meerdere keren op het vermeende misbruik aangesproken en hem gevraagd waarom hij dat deed. ,,Soms ontkende hij het gewoon allemaal of bagatelliseerde hij het door te zeggen: ‘ik duwde haar alleen, ik sloeg haar niet’.”

