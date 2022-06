Amber Heard walgt van geruchten over kwijtraken rol Aquaman 2: ‘Ongevoelig en belachelijk’

Amber Heard ontkent dat ze haar rol in de aankomende blockbuster Aquaman 2 is kwijtgeraakt als gevolg van het proces tegen haar ex-man Johnny Depp. ,,De geruchten zijn al vanaf dag één onjuist, ongevoelig en nogal belachelijk”, reageert haar woordvoerder.

In de afgelopen weken werden ruim 4,6 miljoen handtekeningen verzameld om Heard uit Aquaman and the lost kingdom te knippen. Het scenario dat ze haar rol zou kunnen verliezen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zo besloot Warner Bros. al eerder om Johnny Depp in Fantastic beasts: the secrets of Dumbledore te laten vervangen door de Deense acteur Mads Mikkelsen.

Heard houdt zelf voet bij stuk en beweert dat ze absoluut niet uit de nieuwe Aquaman geknipt is. Wel gaf ze tijdens de rechtszaak toe dat Warner Bros. de samenwerking met haar wil verbreken. ,,Ze hebben me ontslagen van mijn contract, maar ik heb gevochten om te blijven. En dat is gelukt.” Hoeveel ze in de film zal voorkomen weet de Amerikaanse actrice zelf niet, maar haar schermtijd zou wel drastisch ingekort zijn. ,,Ik kreeg een nieuwe versie van het script, waar ze veel scènes hadden uitgehaald. Ze hebben mijn rol serieus ingekort”, gaf Heard toe.

Volgens de site Just Jared zou Warner Bros. op zoek zijn naar een vervanger en zelfs nieuwe audities houden. Haar woordvoerder reageert: ,,De geruchten zijn al vanaf dag één onjuist, ongevoelig en een beetje belachelijk.” Ook in de eerste film, Aquaman uit 2018, speelde Heard de rol van de roodharige Mera, aan de zijde van acteur Jason Momoa. Het vervolg van de film zou in maart volgend jaar te zien zijn in de bioscoop. De opnames, waar de actrice bijna 2 miljoen dollar voor betaald kreeg, zitten er ondertussen al meer dan een jaar op.

Warner Bros. heeft zich vooralsnog niet uitgesproken over de kwestie.