American Pie krijgt vijfde deel

De actrice kan nog niet vertellen wanneer de film er komt. ,,Dat weet ik niet omdat we alle acteurs op hetzelfde moment bij elkaar moeten hebben en afhankelijk zijn van ieders schema”, zegt ze in het Amerikaanse entertainmentprogramma. Volgens Tara ligt er wel al een ‘geweldig’ script klaar voor de film.

De eerste American Pie-film verscheen in 1999 en gaat over een groep vrienden op de middelbare school, die een pact maken om voor hun eindejaarsfeest hun maagdelijkheid te verliezen. In de vervolgen American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) en American Reunion (2012) is te zien hoe het de vrienden daarna is vergaan. Naast Tara speelden ook onder anderen Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott en Chris Klein een rol in de filmreeks.