Amerikaans acteur Rance Howard (89) overleden

Rance Howard speelde in de loop van zijn lange carrière in tientallen films, waarvan er vijftien werden geregisseerd door zijn zoon Ron. 'A Beautiful Mind - Genius and Madness', een meesterwerk van Ron, met vader Rance in een van de rollen, won de Oscar van 2002 voor beste film. Het publiek kende Rance Howard ook van films en series zoals 'Apollo 13', 'The Comeback' (Assepoester Man), 'Splash' en 'Parenthood'.



Ook Ron's jongere broer Clint Howard is acteur ('The Ice Cream Man'). Tot de familieclan behoren verder de vrouw van Ron, actrice Cheryl Howard en zijn kleindochters Bryce Dallas Howard ('Jurassic World') en Paige Howard ('Adventureland').



,,Clint en ik hebben het grote geluk zonen van Rance Howard te zijn'', prees Ron zijn vader in een tweet. ,,Hij groeide op als een boerenjongen tijdens de depressie en slaagde erin onze familiegeschiedenis te veranderen met zijn passie voor acteren.''