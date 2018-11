Amerikaanse blad Glamour verdwijnt uit de schappen

Het besluit is niet ingegeven door teruglopende abonneeaantallen; de oplage van Glamour is al drie jaar stabiel. Het blad verschijnt in Amerika maandelijks in een oplage van 2,2 miljoen. Maar hoofdredacteur Samantha Barry stelt dat de tijd rijp is voor Glamour om definitief de overstap te gaan maken naar online. ,,Dat is waar de lezers zich bevinden, en dat is de plek waar we kunnen groeien’’, stelt ze.