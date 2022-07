Amerikaanse hitserie Evil met Katja Herbers krijgt een vierde seizoen

De Nederlandse Katja Herbers is een van de hoofdrolspelers in Evil, dat draait om een trio dat bovennatuurlijke gebeurtenissen onderzoekt. De 41-jarige actrice maakte enkele jaren geleden de overstap naar de VS en speelde bijvoorbeeld ook een hoofdrol in de serie Westworld. In Nederland was ze onder meer te zien in Divorce en Beatrix, Oranje onder vuur (als prinses Máxima).



,,Evil blijft zijn fanbase uitbreiden bij zowel recensenten als kijkers”, vertelt Nicole Clemens, de hoge baas bij streamingdienst Paramount Plus. ,,Het is een van de vijf best bekeken originals op ons platform en mensen nemen er speciaal een abonnement voor.”



Seizoen drie is op dit moment nog bezig en verschijnt elke zondag op de Amerikaanse streamingdienst. Nederlandse fans moeten eerst meer geduld hebben. Alleen het eerste seizoen is bij ons tot nog toe te zien op Videoland.