Amerikaanse media: Ook Khloe Kardashian zwanger

Estelle en Badr Hari innig gespot in Amsterdam

8:30 Estelle Cruijff (39) en kickbokser Badr Hari (32) zijn samen op de gevoelige plaat vastgelegd. De twee hadden gisteren een ontmoeting bij een café in Amsterdam. Na een klein halfuur met elkaar bij haar auto te hebben gekletst, omhelsde Badr zijn ex innig. De rendez-vous is opmerkelijk omdat de veroordeelde topsporter in de cel zou zitten.