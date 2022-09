Amerikaanse rapper Mystikal opnieuw aangeklaagd wegens verkrachting

Tijdens zijn voorgeleiding maandag werd duidelijk dat de artiest, bekend van de hits Shake ya Ass en Let’s Get Ready, de vrouw in juli niet alleen heeft verkracht, maar ook heeft geprobeerd te wurgen. Ook is hij aangeklaagd wegens illegaal drugsbezit. Alleen al op de aanklacht wegens verkrachting in de eerste graad staat in de staat Louisiana een levenslange gevangenisstraf.

Lees ook Rapper Mystikal geeft zichzelf aan na beschuldiging verkrachting

Volgens zijn advocaat is Michael Lawrence Tyler (de echte naam van Mystikal) echter onschuldig. Tyler zou zelfs een gerechtelijk bevel in zijn bezit hebben dat hem tegen de vrouw moet beschermen. ,,Hij is zelf het echte slachtoffer’', zo reageerde advocaat Joel Pearce donderdag in een sms aan een verslaggever van AP.

“Voldoende bewijs”

Tyler werd op 31 juli gearresteerd en zit sindsdien vast. De rechter stelde geen borgsom vast, omdat onderzoekers die zijn huis doorzochten “voldoende bewijs aantroffen die het verhaal van het slachtoffer over de verkrachting bevestigen, samen met een verscheidenheid aan illegale verdovende middelen”, aldus de verklaring.

Het is niet de eerste keer dat Tyler vastzit op verdenking van verkrachting. In 2003 zat hij een celstraf uit van zes jaar wegens aanranding en afpersing van een vrouw. In februari 2012 werd hij opnieuw aangehouden voor een vermeend zedendelict. Na een voorarrest van negen dagen en het betalen van een borgsom mocht hij weer naar huis. En in 2017 zat hij opnieuw bijna 18 maanden in voorarrest wegens een beschuldiging van verkrachting van een vrouw in een casino het jaar ervoor. In 2020 werd de aanklacht overigens ingetrokken.

Mystikal verdiende in 2001 een Grammy-nominatie voor beste rapsolo met zijn hit “Shake (It Fast). In 2003 werd zijn “Tarantula” genomineerd voor beste rapalbum en de single “Bouncen’ Back” voor beste mannelijke rapsolo.